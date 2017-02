Derde keer goede keer voor JosÃ© Naranjo: "Het klikte al van de eerste dag met Pozuelo"

Derde keer goede keer voor José Naranjo: "Het klikte al van de eerste dag met Pozuelo"

Drie wedstrijden duurde het tot José Naranjo (22) zijn eerste goal in Genk-loondienst maakte. Nadat de Spanjaard dinsdag nog een penalty miste in de beker, liet hij zaterdagavond wél beheerst de touwen trillen.

Na een prachtige combinatie door het centrum dook de centrumspits als een echte killer op voor doelman Matej Delac. "Of dit een echte Naranjo-goal was? Dat mag je wel zeggen", lachte de doelpuntenmaker. "Ik hoop dat er nog van deze makelij mogen volgen."

"Of dit een echte Naranjo-goal was? Dat mag je wel zeggen - José Naranjo

Het voorbereidende werk met Alejandro Pozuelo mocht er wezen. De twee Spanjaarden vonden mekaar blindelings en zochten elkaar voortdurend op. "Alejandro ving me op mijn eerste dag op en maakte me wegwijs bij Genk. Dat vertaalt zich ook op het veld. We voelen elkaar goed aan. Uit dat rendement haalt ook de rest van de ploeg zijn voordeel."

Na drie duels krijgt de nieuwkomer uit Andalusië ook een eerste beeld van de Jupiler Pro League. "Ik vind het Belgische niveau heus wel competitief. Ik hoop nu elke week beslissend te zijn voor Genk", besloot Naranjo.