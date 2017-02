Immers is vooroordelen in Nederland beu: "Ze vinden er altijd wel iets om over te zeuren"

door Redactie



Lex Immers houdt zich niet bezig met het etiket dat hij in Nederland kreeg opgeplakt

Foto: © Photonews

Lex Immers is de man die Hans Vanaken scherp moet houden. Maar de Nederlander is er niet alleen om concurrentie te betekenen, hij wil spelen. In België zit hij toch al een eindje weg van de vooroordelen die over hem heersen in Nederland.