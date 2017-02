Massimo Bruno: "We moeten nog niet aan de alarmbel trekken"

door Johan Walckiers vanuit Lokeren

door

Massimo Bruno analyseerde het tweede puntenverlies op rij van Anderlecht

Nicolae Stanciu en Alexandru Chipciu waren absoluut niet in hun beste doen gisterenavond. Toen Massimo Bruno in de ploeg kwam, zagen we eindelijk ook wat 'dash'. De aanvaller maakt zich echter geen zorgen.