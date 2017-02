Preud'homme baalt toch wat: "Rotariu moet het nog tonen, maar hij was al 'gemaakt'"

door Redactie



Michel Preud'homme wou Tal Ben Haim echt wel

Club Brugge pakte met Dorin Rotariu een nieuwe flankaanvaller. Maar eigenlijk was hij pas 'plan B', want de eerste optie bleef in Israël. Al is een transfer in de zomer nog steeds mogelijk.