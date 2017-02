"Moest Anderlecht direct doorgedrukt hebben, was het gelukt"

door Redactie



Nicolas Lombaerts heeft alweer een transferperiode zien voorbijgaan zonder weg te geraken uit Rusland. De verdediger komt nu nog even terug op de mislukte transfer naar Anderlecht tijdens de zomer.

En Lombaerts weet waar het is misgelopen. "Mocht Anderlecht van in het begin hebben doorgedrukt, het zou wel gelukt zijn", zegt hij in Fan!. "Maar tot de laatste dag wachten om dan enigszins te geven wat Zenit wil, op een moment dat Ezequiel Garay al was verkocht ... Tja, dat was te laat. Pas op: Herman Van Holsbeeck heeft zijn best gedaan. Ik verwijt niemand iets."

Al kent hij ook de moeilijkheidsgraad om met Zenit een deal te bereiken. "Die Russen zijn niet makkelijk om mee te onderhandelen. De ene noemt die prijs, de andere zegt iets anders. Je moet bij wijze van spreken bij zeventien verschillende mensen aankloppen"