Uitgerekend Lukaku legt pijnpunt Anderlecht bloot: "Als ze zo doordoen, gaan er nog veel jonge talenten vertrekken"

Ook over Anthony Vanden Borre, met wie hij nog samenspeelde, had hij iets te zeggen. "Ik hoop dat Anthony toch nog terugkeert. Hij was toen voor ons, de jonge jongens van Anderlecht, samen met zijn maatje Kompany, hét voorbeeld. Ik ben er zeker van dat al die dingen niet waren gebeurd indien Anthony dezelfde begeleiding had gekregen als ons".