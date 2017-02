Standard moÃ©t winnen van KV Kortrijk als het nog een kans op play-off 1 wil behouden

door Redactie



Om 18 uur gaat KV Kortrijk op bezoek bij Standard. De Rouches hebben absoluut nood aan een overwinning om nog kans te maken op play-off 1. Kortrijk kan na de overwinning van vorige week dan weer opgelucht ademhalen.

Na het 0-0 gelijkspel van vorige week tegen Anderlecht staat Standard momenteel op 6 punten van een plekje in play-off 1. Een overwinning tegen Kortrijk is dan ook een must voor de Luikenaars indien ze nog uitzicht op play-off 1 willen behouden.

Mladenovic en Belfodil werden na hun rode kaarten tegen Anderlecht niet geschorst en beide spelers zitten dan ook in de selectie van Aleksandar Jankovic.

De bezoekers konden na een negatieve reeks van 8 nederlagen op rij vorige week eindelijk nog eens met een zege aanknopen. Sporting Lokeren was het slachtoffer van dienst in het Guldensporenstadion. Coaches Bart Van Lancker en Karim Belhocine hopen te bevestigen in Sclessin.

In hun selectie kunnen Belhocine en Van Lancker geen beroep doen op de geblesseerden De Smet, Rougeaux, De Smul en Joaozinho. Ook Totovytskyi is er door visumproblemen niet bij tegen de Rouches.

