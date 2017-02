Filip Joos is geen fan van kanshebber op Gouden Schoen: "Ik verkies esthetiek boven statistiek"

Kan Lukasz Teodorczyk de Gouden Schoen winnen op basis van zijn prestaties van een half seizoen? Filip Joos wordt alvast niet warm van de Poolse spits van Anderlecht.

Lukasz Teodorczyk streek pas deze zomer neer bij Anderlecht, maar is toch één van de outsiders voor de Gouden Schoen. Voetbalcommentator Filip Joos vindt dat ook helemaal niet vreemd. "Zonder hem zou Anderlecht zesde staan: zijn invloed is enorm voor een speler die er nog maar een halfjaar is."

Toch hoopt Joos dat Teodorczyk de Gouden Schoen niet zal winnen. "Hij zal ongetwijfeld veel stemmen krijgen, maar esthetisch klopt er iets niet. Ik verkies esthetiek boven statistiek, en van Teodorczyk word ik niet warm", zegt Joos in Knack. De Gouden Schoen wordt op 8 februari uitgereikt.