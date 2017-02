Faes brengt ongeduld onder woorden: "Voelde dat ik bij Anderlecht geen kans maakte"

Wout Faes werd uitgeleend aan Heerenveen door Anderlecht. De 18-jarige verdediger begon serieus ongeduldig te worden, want zijn kans bij paars-wit bleef maar uit.

Faes bracht bij Omrop Frysian zijn ongeduld onder woorden. "Ik voelde dat ik bij Anderlecht geen kans had op speelminuten en toen kwam deze kans. Ik heb niet getwijfeld en ben meteen hier naartoe gekomen. Ik ben er klaar voor en de tijd is rijp om mijn eerste minuten in het betaalde voetbal te maken. Het is een korte periode, maar Anderlecht wil dat ik daar in de voorbereiding weer mee ga doen."

Ooit had hij de kans om bij Chelsea te tekenen. Toen stuurde zijn idool, David Luiz, hem zelfs een gesigneerd truitje. "Dat was een charme-offensief van Chelsea, omdat ze wilden dat ik naar Londen kwam. "Maar ik heb er voor gekozen om in België te blijven en mijn studie af te maken. Bovendien is doorbreken bij zo'n topploeg nog altijd zwaarder dan bij Anderlecht. Of Heerenveen."