Ferrera mocht sterkhouder van Oostende niet opstellen bij Standard: "Ik wou hem brengen, maar werd tegengehouden door het bestuur"

Ferrera neemt het met Malinwa dus op tegen het KV Oostende van Landry Dimata. De KVM-coach is toch wat verrast over de progressie van de jeugdinternational. ''Ik nam hem bij Standard mee op stage en hij liet een goeie indruk na, maar ik had niet verwacht dat hij bij Oostende zo'n goeie entree zou maken en na 24 matchen al acht keer zou hebben gescoord'', zegt Ferrera in Gazet van Antwerpen.