KV Kortrijk opnieuw op het goede pad: "We hebben nooit gepanikeerd"

De 0-3 overwinning van KV Kortrijk op het veld van Standard was zeker niet onverdiend. De Kerels overleefden een moeilijk openingskwartier en wonnen overtuigend. Dat stemde trainer Bart Van Lancker tevreden.

"Na de overwinning van vorige week tegen Lokeren wilden we bevestigen met een goede prestatie", opent Bart Van Lancker. "Maar we hebben zelfs meer kunnen doen dan dat. Ik ben heel aangenaam verrast door die 0-3, maar dit is wel een verdiende overwinning. Ook in de tweede helft hebben we bevestigd. Ik ben heel fier op de jongens."

"We kunnen de toekomst positief tegemoet kijken" - Bart Van Lancker

De twee uitblinkers van dienst waren Teddy Chevalier en Idriss Saadi. "Onze twee spitsen maken opnieuw het verschil. We hadden gehoopt dat dat duo een meerwaarde zou zijn en dat blijkt zo te zijn. We kunnen de toekomst positief tegemoet kijken", aldus de T1.

Kortrijk heeft nu twee keer op rij gewonnen na acht verlieswedstrijden. "Nu je twee keer op rij wint, is de hemel opnieuw open geklaard. We hebben nooit gepanikeerd. We wisten wat er mogelijk was en wat de mogelijkheden waren. Maar deze en vorige week viel alles opnieuw in de juiste plooi", besluit Van Lancker.