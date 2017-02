Best opmerkelijk: 'Chelsea heeft 86 miljoen over om absolute ster van... Manchester City binnen te halen'

door Redactie



Pakt Chelsea komende zomer uit met een sensationele transfer? Als we de laatste geruchten mogen geloven, zou het best eens kunnen. De ploeg waar onze landgenoten Eden Hazard, Thibaut Courtois, Charly Musonda Junior en Michy Bathsuayi aan de slag zijn, heeft wilde plannen.

Volgens The Sunday People wil Chelsea binnenkort een poging wagen om niemand minder dan Sergio Aguero weg te halen bij concurrent Manchester City. The Blues zouden daar maar liefst 75 miljoen pond, omgerekend een slordige 86 miljoen euro, voor over hebben.

De 28-jarige Aguero groeide tijdens de voorbije jaren uit tot dé absolute ster van Manchester City. Een transfer naar een rechtstreekse concurrent zou dus best gevoelig liggen bij de aanhang van The Citizens.

Real Madrid

Enkele dagen geleden raakte ook al bekend dat Real Madrid op een plan broedt om Aguero binnen te halen. De Koninklijke krijgt dus mogelijk stevige concurrentie van Chelsea.