Sterkhouder Zulte Waregem naar het ziekenhuis

door Redactie



Zulte Waregem moest het tegen AA Gent al snel zonder één van de meest ervaren pionnen doen. Davy De fauw moest met een pijnlijke grimas het veld af.

Het was een nieuwe domper voor Zulte Waregem nadat ook Sammy Bossut moest afhaken door ziekte. Davy De fauw ging stevig in duel maar bekocht dat met een blessure aan de schouder. Hij probeerde nog even door te spelen.

Toch moest Hendrik Dalsgaard z'n ploegmaat komen vervangen. Davy De fauw werd voor controle afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar moet blijken hoe zwaar de schade aan die ontwrichte schouder uitvalt.