Analist loeihard: "Anderlecht onwaardig: met die twee in de ploeg wordt het nooit van zijn leven geen kampioen"

"Ik denk dat Aimé Anthuenis zijn broek afzakt als hij dit Anderlecht bezig ziet" - Frédéric Dupré

De voormalige verdediger van onder meer Gent en Lokeren ziet het somber in voor dit paars-wit. “Er is een gebrek aan creativiteit en snelheid in het spel van Anderlecht. Nogmaals: dit is Anderlecht onwaardig. Ik denk dat Aimé (Anthuenis, die naast Dupre zat, nvdr.) zijn broek afzakt als hij dit Anderlecht bezig ziet.”

“Aimé speelde met Koller en Radzinski in zijn ploeg. Als je die periode hebt meegemaakt, tja… Dat was een aanvallende ploeg die goed voetbal bracht. Een ploeg met een goede drive en creativiteit”, besloot Dupré.