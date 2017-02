Na de zege op Standard: "Onverwacht is het zeker niet, want we hebben genoeg kwaliteit in de groep"

Hannes Van der Bruggen was de draaischijf op het middenveld bij Kortrijk in de knappe 0-3 zege op het veld van Standard. De voormalige Gent-speler lijkt steeds beter zijn draai te vinden in de rood-witte kleuren.

"0-3 op Standard winnen is een fantastisch resultaat", opende Van der Bruggen na de match. "Op de eerste vijftien minuten na heeft Standard ons niet in grote moeilijkheden gebracht. In de tweede helft hebben ze geen grote kansen gehad. Ik vind deze drie punten zeker niet gestolen."

"In de eerste helft hebben we nog enkele goede kansen gehad, maar we hebben enkele counters vergeten uit te spelen", vervolgt de middenvelder. Van der Bruggen ligt zo mee aan de basis van de 6 op 6 van de Kerels. "Onverwacht is het zeker niet, want we hebben genoeg kwaliteit in de groep."

"We hadden vorige week gewonnen tegen Lokeren, maar niet met het voetbal dat we vandaag gebracht hebben. We zijn op de goede weg", aldus Van der Bruggen, die zich steeds beter in zijn vel voelt. "Het begint steeds beter te lopen bij mij. Na twee weken is dat natuurlijk ook logisch. Ik werd wat in de ploeg gedropt, maar ik had tijd nodig."