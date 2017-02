Vanhaezebrouck kritisch voor speler: "Daar maakte hij de compleet verkeerde keuze"

Hein Vanhaezebrouck leek lange tijd op weg naar zijn eerste overwinning aan de Gaverbeek ooit als coach, maar in minuut 90 spatte de droom alsnog aan diggelen. "Met een gelijkspel in Zulte Waregem moet je niet echt ontevreden zijn, maar ..." klonk het achteraf.

"De eerste helft was vrij evenwichtig. Veel strijd, niet al te veel goed voetbal aan beide kanten", opende Vanhaezebrouck de debatten in het Regenboogstadion na het 1-1 gelijkspel tegen Zulte Waregem. "Zonder echt veel kansen ook. Na de pauze kregen we iets meer controle over de wedstrijd, met toch ook wel wat kansjes."

De coach van Gent was vooral kritisch over wat er gebeurde ná de voorsprong op strafschop via Kubo. "We laten het na om de wedstrijd dood te maken. Simon krijgt de kans om Milicevic helemaal alleen voor de keeper te brengen, maar hij maakte de compleet verkeerde keuze."

Hein Vanhaezebrouck maakte in zijn persconferentie ook nog het verschil duidelijk met de wedstrijd tegen Lokeren. Het volledige fragment kan je hier even rustig bekijken. Opgelet: het laden van het filmpje kan enkele seconden in beslag nemen.