ZÃ³ imponerend was Mboyo dus tussen Batshuayi en Vanden Borre: "Hij was de meest talentvolle van de bende"

Zó imponerend was Mboyo dus tussen Batshuayi en Vanden Borre: "Hij was de meest talentvolle van de bende"

door Redactie



Ilombe Mboyo wil bij Cercle Brugge zijn carrière weer op de rails zetten. De aanvaller is een van de vele Brusselse jongeren die een bewogen voetballoopbaan kent.

Bevriende voetballers Anthony Vanden Borre (gestopt), Hervé Kage (Kortrijk), Geoffrey Mujangi Bia (Sion) hebben er al een hobbelig parcours opzitten. Michy Batshuayi schopte het dan weer tot bij Chelsea.

Toch had ook Mboyo héél wat in zijn mars. "Pelé was uitzonderlijk, voor mij de meest talentvolle van de bende", vertelt Seth Nkandu, de man die hen in het Brusselse training gaf, in Fan!.

Carrière niet mislukt

"Dat hij nu in tweede speelt, heeft vooral te maken met pech. Maar zijn carrière is zeker niet mislukt. Hij schopte het toch maar mooi tot Rode Duivel", besluit Nkandu.