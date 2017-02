Vossen maakte winning goal uit buitenspel, maar reageert met knipoog: "Dat heb ik niet gezien"

Jelle Vossen sleurde Club Brugge zondagnamiddag voorbij een stug Sporting Charleroi. De aanvaller maakte een goed kwartier voor tijd het enige doelpunt van de partij, al vertrok hij weliswaar uit buitenspelpositie.

"Was het offside? Een voetje buitenspel, zeg je? Dat heb ik niet gezien", knipoogde Vossen na afloop van de lastige wedstrijd tegen Charleroi. "Ik ben gewoon heel blij met dit doelpunt. Een belangrijk doelpunt voor mij en voor het team."

Dat het niet van een leien dakje liep, merkte ook Vossen. "In de eerste helft hadden we het moeilijk. Ook persoonlijk had ik het niet gemakkelijk tegen de verdedigers van Charleroi. Dat ik mogelijk aan mijn beste seizoen uit mijn carrière bezig ben met die veertien doelpunten? Goh, dat houdt me niet bezig. Ik doe gewoon mijn ding en op het einde van het seizoen zien we wel."



1-0 Jelle Vossen Goal - Club Brugge 1-0... door gs-bn