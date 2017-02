Albert Stuivenberg kritisch voor zijn Racing Genk: "Opgelucht? Neen, we verdienden de winst niet"

Racing Genk richt zijn vizier na de driepunter tegen Moeskroen weer wat meer op play-off 1. Als de Limburgers dinsdag hun inhaalduel bij Waasland-Beveren winnen, doen ze weer helemaal mee voor de top 6.

Toch was coach Albert Stuivenberg kritisch na de nipte 1-0-zege. "Winnen is altijd prettig, zeker na de lastige week die we achter de rug hebben. Maar opgelucht ben ik niet, omdat we de winst niet verdienden", vond de Nederlandse oefenmeester.

Naranjo-Pozuelo

In de afwerking kende Genk de nodige pech, behalve wanneer de Spanjaarden Pozuelo en Naranjo hun duivels met een knappe één-twee ontbonden. Bij momenten zochten de twee landgenoten elkaar misschien wel te veel op.

"Het samenspel tussen die twee moet zich nog gaan vormen, want veel hebben ze nog niet samen kunnen trainen, aldus Stuivenberg. "De wedstrijden volgen elkaar nu snel op, maar wanneer die twee jongens mekaar vinden, zie je meteen hun kwaliteiten."