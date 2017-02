Niet voor gevoelige kijkers: speler van Barcelona loopt gapende wonde aan voorhoofd op

Aan het begin van de tweede helft kwam Rafinha onzacht in aanraking met zijn doelman Marc-André ter Stegen. De Duitse doelman kwam ver uit zijn doel om een hoge bal te plukken en raakte Rafinha daarbij aan het voorhoofd.

De goalie van Barça had meteen door dat het ernstig was en deed teken naar de dokters dat ze Rafinha zo snel mogelijk moesten helpen. De middenvelder liep een gapende wonde op aan zijn voorhoofd en moest meteen naar de kant. Al voelde hij zich uiteindelijk wel goed genoeg om een foto van zijn toestand op de sociale media te delen. Eind goed, al goed. Bekijk de beelden en foto's hieronder:

We wish you all the best Rafinha 🤕🤕@Rafinha pic.twitter.com/pNwZFzujrA