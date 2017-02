Lukaku reageert na fantastische prestatie met vier doelpunten

door Redactie



Romelu Lukaku was zaterdag nog maar eens de grote man bij Everton. De Rode Duivel scoorde maar liefst vier keer in de 6-3-overwinning tegen Bournemouth. Na afloop van de wedstrijd stond onze landgenoot dan ook te glunderen.

“Ik voelde me al goed toen ik 's ochtends naar het stadion reed”, aldus Big Rom na afloop van de wedstrijd. “Het draait allemaal om instinct, en daar werk ik op training dan ook hard aan. Ik ben blij dat de ballen makkelijk binnen gingen, maar ik ben ook blij met de prestatie van de andere spelers. Ik ben blij voor het hele team.”

Lukaku zit dit seizoen in de Premier League al aan 16 doelpunten in 23 wedstrijden. Voorlopig doet niemand beter en staat onze landgenoot dan ook aan de leiding in het topschuttersklassement. Trainer Ronald Koeman had na de prestatie van Lukaku mooie woorden in petto voor zijn spits. Lees het artikel hier.