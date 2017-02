Blondelle had boter op het hoofd: "Ik wou op buitenspel spelen"

door Sander De Graeve en Julien Denoël

Siebe Blondelle maakte zeldzame foutjes tegen Waasland-Beveren

Siebe Blondelle is doorgaans een toonbeeld van degelijkheid in de wanorde die de defensie van Eupen is. Zaterdagavond had hij toch boter op het hoofd bij beide goals.