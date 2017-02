Spelers van Club Brugge zagen (verrassende) uitblinker in hun ploeg: "Hij deed het heel goed"

door Timothy Collard vanuit Brugge

door

Spelers van Club Brugge zagen Wesley uitblinken: "Hij deed het heel goed"

Foto: © Photonews

Club Brugge won zondagnamiddag van Sporting Charleroi en telt in het klassement opnieuw twee punten meer dan zijn eerste achtervolger RSC Anderlecht. Jelle Vossen maakte het enige doelpunt van de match, maar de ingevallen Wesley was al even belangrijk voor Club.