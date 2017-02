Vanhaezebrouck voor clash in Waregem: "Als je puur naar de cijfers kijkt, maken we geen kans"

Hein Vanhaezebrouck staat vanavond met AA Gent voor een aartsmoeilijke opdracht. Hij gaat op bezoek bij Zulte Waregem, een team waartegen hij nooit eerder bij kon winnen.

"Het is de volgende moeilijke wedstrijd", aldus Vanhaezebrouck op de wekelijkse Gentse persconferentie. "Zulte Waregem heeft thuis nog niet verloren. Dat zegt al genoeg." Bovendien zit Gent met die slechte uitreputatie.

"Als je puur kijkt naar de cijfers, maken we geen kans", aldus de oefenmeester van AA Gent. "Maar dat zei men vorige week ook al voor onze wedstrijd tegen Club Brugge. Wij hadden allemaal nieuwe spelers en dat was een machine die Standard had opgegeten." Het draaide helemaal anders uit.

"Ik zou heel tevreden zijn met dezelfde benadering en dezelfde uitkomst." Zulte Waregem tankte ook vertrouwen door de Bekerfinale te halen. "Ze hadden er beter uit gelegen. Voor hen was dat een enorme opdoffer geweest. Nu gaan ze met een veel beter gevoel naar de match tegen ons toeleven."

Meer kwaliteit dan de kampioenenploeg

"Ze hebben een stabiele ploeg samengesteld met heel veel ervaring. Daar hebben ze dan een aantal jonkies bijgeplaatst die ook hun kwaliteiten hebben. Het is een heel evenwichtige ploeg en een sterk collectief. Dat geeft u zoveel procent meer dan alleen kwaliteit."

Het collectieve, dat was de sterkte van Gent in het kampioenenjaar. "Nu hebben we individueel misschien meer kwaliteit, maar moeten we ook collectief sterk proberen te zijn." Bekijk hieronder de reactie van Hein Vanhaezebrouck. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen."