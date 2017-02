Antwerp zal voortaan altijd de supporters (moeten) consulteren als het grote wijzigingen wil doorvoeren

door Redactie



Dat Antwerp het beste voor heeft met de toekomst van de club en de band met de supporters werd eind januari nog maar eens onderstreept. Uit een publicatie in het Staatsblad blijkt dat de club de fans moet consulteren bij uitzonderlijke beslissingen.

Als Antwerp zijn naam, stamnummer of clubkleuren wil aanpassen, dan moet de club daarvoor alle abonnees consulteren. Die unieke procedure liet de Great Old zelf in haar statuten opnemen, zo blijkt uit een publicatie van 26 januari in het Staatsblad.

"Die zaken kunnen niet worden gewijzigd zonder een unanieme beslissing van alle aandeelhouders, die wordt voorafgegaan door een bekendmaking aan alle abonneehouders, en een consultatie met een eventuele overkoepelende vertegenwoordiging", zo staat er te lezen in het Staatsblad. Antwerp werkt aan één overkoepelend supportersorgaan waar alle abonnees (zo'n 10.000) deel van uitmaken.