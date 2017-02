VIDEO: Genk-fans maken opnieuw indruk met prachtig eerbetoon voor overleden fan Luc Peeters (47)

KRC Genk blijft in de eerste weken van 2017 niet gespaard van familiaal leed. Nadat eind januari Stephanie De Buysser, de echtgenote van Thomas Buffel, de strijd tegen darmkanker verloor, kwam deze week vurig supporter Luc Peeters om het leven.

De 47-jarige Genkenaar, die sinds zaterdag vermist was, werd woensdag dood teruggevonden in het Albertkanaal. Peeters was een fervente Genk-fan en ook lid van de Ultras, de harde supporterskern van blauw-wit.

In de 12e minuut bracht de spionkop hulde aan Peeters met zwarte sjaals en het bekende strijdlied You'll Never Walk Alone. Verder droegen de supporters ook een emotioneel spandoek op aan Peeters: "Luc, onze brother, RIP".