Anthuenis merkt op: "Bij Anderlecht kreeg hij nooit de kans die hij verdiende"

Aimé Anthuenis merkt op: "Bij Anderlecht kreeg Harbaoui nooit de kans die hij verdiende"

Bij RSC Anderlecht moet je van goeden huize komen, wil je iedere week opnieuw in de ploeg staan. De concurrentie bij paars-wit is moordend en dat houdt in dat niet iedere nieuwkomer zijn stempel kan drukken. Zo vertrok Hamdi Harbaoui na amper enkele maanden via een achterpoortje in Brussel.