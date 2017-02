Elke week discussie, deze bepalende wedstrijdfases had een videoref opgelost

door Redactie



Er gaat geen speeldag in de Jupiler Pro League voorbij zonder discutabele fases die een wedstrijd beïnvloedden. Voetbalkrant zet elke week de prangende momenten op een rij waar de videoref en/of doellijntechnologie soelaas konden bieden.

VIDEOREF

KV Oostende - KV Mechelen

In de eerste helft claimde KVO een strafschop na een fout op Musona. In de tweede helft werd een doelpunt van Verdier (KVM) om betwistbare redenen afgekeurd voor buitenspel. Een videoref had in die twee gevallen zijn nut kunnen bewijzen.

Lokeren - Anderlecht

Bob Straetman had een strafschop kunnen krijgen, maar de Lokeren-spelers protesteerden ook niet al te fel. Verder was deze wedstrijd één lang gerekte geeuw.

Club Brugge - Charleroi

Jelle Vossen zorgde tegen Charleroi voor de bevrijding met het enige doelpunt van de match (1-0). De Club-spits wist achteraf maar goed genoeg dat hij buitenspel stond, maar het doelpunt telde. Een videoref zou het afgekeurd hebben.

DOELLIJNTECHNOLOGIE

/