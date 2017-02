De Bilde en Boskamp begrijpen Vanhaezebrouck niet: "Dit moet hij niet doen" & "Als speler zou ik dat niet appreciÃ«ren"

"Als speler zou ik dit niet appreciëren" - Gilles De Bilde Deel deze quote:

“Ik vind niet dat je dit als coach moet doen”, pikte Gilles De Bilde in. “Als speler zou ik dit niet appreciëren. Een coach moet zijn spelers niet in het openbaar aanpakken. Doe dat in de kleedkamer of de dag nadien op de club. Niet op het veld, waar iedereen kan meekijken", aldus de gewezen Rode Duivel.

Boskamp gaf De Bilde meteen gelijk. “Ik vind ook niet dat Vanhaezebrouck dit had moeten doen. Dit helpt niet. Maar het is een modeverschijnsel, hé. Tegenwoordig zijn de besprekingen steeds vaker op het veld of staan coaches en spelers te discussiëren in de regen.”