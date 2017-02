Discussie laait opnieuw op: wat is de beste positie van Vanaken? Preud'homme geeft subtiele hint, Boskamp, De Bilde Ã©n Smolders zijn duidelijk

"Iemand die het van zijn vista, goede passes en juist vrijlopen moet hebben, valt minder op" - Tim Smolders Deel deze quote:

Naast de discussie over zijn beste positie, heeft Vanaken nog steeds niet de grote vorm te pakken. “Hij is een beetje wisselvallig. Maar… Er wordt natuurlijk vaak gekeken naar hetgeen hij doet in balbezit. De mensen durven al eens te vergeten dat hij ook in balverlies moet werken.”

“Dat valt natuurlijk minder op. Vanaken is belangrijk in balverlies. Hij weet zich perfect te positioneren als Club Brugge de bal niet heeft. Iemand die uitpakt met flitsende acties valt meer op. Maar iemand die het van zijn vista, goede passes en juist vrijlopen moet hebben, krijgt vaak minder aandacht”, besluit Smolders.