Ploegmaat smeekt Lukaku: "Als Romelu blijft, kunnen we Champions League halen"

Romelu Lukaku wil Champions League spelen. En dat lijkt er met Everton ook niet van te gaan komen. Zijn ploegmaats doen er echter alles aan om hem te houden, want ze kennen allemaal zijn kwaliteiten. Gareth Barry smeekt hem bijna....

Barry vraagt Romelu om geduld. "Ik ben zeker dat Romelu al met het bestuur over de toekomst van de club gepraat heeft. Als je kijkt naar de transfers van de voorbije maanden, dan weet je dat we er alles aan doen om in de CL te geraken. Als Romelu bij ons blijft, kunnen we de CL halen."

Barry weet dan ook waar hij over spreekt. Lukaku is een winnaar... "Ik denk niet dat ik ooit een speler ben tegengekomen die zoveel honger heeft naar doelpunten", zegt Barry, die ook al ploegmaat was van Agüero, Tevez, Collymore en Yorke. "Hij is zo verbeten om beter te worden. Hij is al een geweldige afwerker, maar daar laat hij het niet bij. Hij werkt altijd bijzonder hard."