Zorgen voor de Gouden Schoen van vorig jaar: Kums is zijn basisplaats kwijt bij Udinese

Vorige zomer koos Sven Kums voor een buitenlands avontuur. De 28-jarige Gouden Schoen trok naar Watford, dat hem meteen uitleende aan Udinese. Hij werd er onmiddellijk basisspeler, maar lijkt die status inmiddels kwijt te zijn.

In Udine had iedereen bij aanvang héél veel vertrouwen in Kums. Hij was nog maar net gearriveerd of hij won - als basispion op het middenveld - met Udinese op bezoek bij AC Milan (0-1).

Nadien liep het allemaal wat minder bij de Zebrette. De ploeg kon vijf wedstrijden op rij niet winnen, waarvan vier nederlagen zonder te scoren. Maar Kums behield zijn plaats, de ex-kapitein van La Gantoise speelde voor de winterstop 16 competitiewedstrijden.

22 december is het keerpunt. Ondanks een knappe 9 op 9 wordt Kums in het uitduel bij Sampdoria voor de eerste keer op de bank gezet. Hij wordt in de basiself vervangen door de 32-jarige Emil Hallfredsson, maar de IJslander van Udinese valt al na 13 minuten geblesseerd uit. Geen vuiltje aan de lucht, Kums neemt z'n vaste stek terug in.

Een kritische analyse over Kums in een Italiaanse krant doet nadien wat stof opwaaien. In 20 wedstrijden en 1497 speelminuten pakte onze landgenoot geen enkele gele kaart. Ondenkbaar voor een verdedigende middenvelder, klinkt het. "Tegen AS Roma kon Kums zijn landgenoot Radja Nainggolan niet afstoppen", schreef Messagero bovendien.

Twee nederlagen en de terugkeer van Hallfreddson later was Kums zijn basisplek opnieuw kwijt. Tegen Milan (2-1 zege) stond hij zelfs niet op het wedstrijdblad. Dit weekend mocht hij tegen Chievo (0-0) welgeteld één minuut invallen. Watford betaalde vorige zomer 10 miljoen euro voor Kums en wil hem volgend jaar in de Premier League gebruiken. Maar dan zal de Gouden Schoen van vorig jaar wel eerst zijn basisplaats bij Udinese moeten heroveren.