Steeds meer Oranje boven in de Jupiler Pro League: "De Belgische competitie is echt aantrekkelijk"

Robert Mühren was toevallig mijn maatje bij AZ, met hem trok ik vaak op - Guus Hupperts

Spelers uit hetzelfde land zoeken elkaar in België wel eens op. Maar hoe zit dat met de Nederlanders in de JPL? "Robert Mühren (de nieuwe spits van Essevee, red.) was toevallig mijn maatje bij AZ, met hem trok ik vaak op", aldus de 24-jarige Hupperts.

"Wat ik hem zal meegeven over België? Dat het er veel fysieker aan toe gaat, en de topploegen niet met zekerheid bovenin staan zoals dat in Nederland met Ajax, PSV en Feyenoord wel het geval is. De Belgische competitie is echt aantrekkelijk."