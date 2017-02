In het hoofd van Hein: dÃ¡Ã¡rom was hij zo boos op Mitrovic

In het hoofd van Hein: dáárom was hij zo boos op Mitrovic

Zulte Waregem - AA Gent eindigde op 1-1. Na de wedstrijd was Hein Vanhaezebrouck als door een wiek geschoten en ging hij wel érg lang door tegen zijn verdediger Stefan Mitrovic. Die speelde nochtans lang geen slechte partij. Wat was er aan de hand? We kijken in het hoofd van Hein.

De analisten van Stadion vroegen zich achteraf ook af waarom Vanhaezebrouck zo boos was op Mitrovic, tot zelfs Balette moest tussenkomen aan de Gaverbeek. "Was het voor het doelpunt? Dat kan ik me niet voorstellen", klonk het bij Gilles De Bilde. "Maar waarom wel? Ik weet het niet."

"Het was niet mijn man", gaf Mitrovic zelf aan na de wedstrijd. "We zullen de komende dagen wel onderling spreken over wat er gebeurd is tijdens de wedstrijd. Maar wat Hein tegen me heeft gezegd na de wedstrijd? Dat blijft tussen ons." Een mening die ook Hein Vanhaezebrouck was toegedaan.

Mogelijk ging het allemaal om een fase die zich zowat vijf minuten voor het einde van de wedstrijd afspeelde, nog voor de 1-1 dus. Mitrovic ging toen na een contact met zijn doelman als vermoord neer.

Toegegeven: zijn teentje zal wel even pijn gedaan hebben toen Kalinic op zijn voet ging staan, maar de show die de Gentenaar erbij lapte was er zo over dat het een nefast gevolg had. Daarna ging hij bovendien met een sprintje naar de middenlijn ook nog eens de thuisfans jennen.

Hein was namelijk in die fase al helemaal bloedheet geworden aan de kant van het veld. Hij voorzag mogelijk op dat moment al dat het de kroniek van een aangekondigde 1-1 zou worden. Want de actie had gevolgen. Gevolg 1: die fans schreeuwden nog eens de hele ploeg naar voren, waardoor Zulte Waregem nog enkele corners kreeg (en uiteindelijk ook de 1-1 in de kluts viel).

Gevolg 2: nadat Mitrovic er terug klaar voor was, wilde Delferière - die de zaak ook had gezien - er de verdediger niet meteen opnieuw oplaten. Daardoor moest Coulibaly wat meer komen mee verdedigen - en komt hij in het slot misschien iets te kort om Dalsgaard van een goal te houden? - en was de balans wat uit de ploeg.