Mboyo legt nog eens haarfijn uit waarom de deal met Anderlecht afsprong en hij uiteindelijk voor 4 miljoen (!) euro naar Genk trok

door Redactie



Ilombe Mboyo heeft er al een bewogen voetballoopbaan opzitten. In de zomer van 2013 leek de aanvaller op weg van AA Gent naar Anderlecht, tot hij plots voor 4 miljoen euro naar KRC Genk trok.

Wekenlang werd Mboyo toen in verband gebracht met de Belgische recordkampioen. In Sport/Voetbalmagazine legt de centrumspits nog eens haarfijn uit waar het toen misliep. "Anderlecht vroeg of het in schijven mocht betalen maar Gent wilde daar niet van weten", aldus Mboyo.

Besturen niet op dezelfde lijn

"Ik voelde dat het scheef zat tussen de twee besturen en had de indruk dat Gent me liever niet naar Anderlecht zag trekken. Ik was daar kwaad om. Ik ben me dan gaan gedragen alsof ik een speler van Anderlecht was, terwijl ik nog bij Gent zat."

En dat verziekte zijn situatie. "Ik werd uitgesloten van trainingen en zag mijn ploegmaats vooruitgang boeken. Ik ging ervan uit dat ze me dat expres aandeden." Uiteindelijk liepen de onderhandelingen met paars-wit spaak. En haalde Genk de ex-Rode Duivel naar Limburg.