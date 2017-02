Analisten nemen Standard, Jankovic en Van Buyten op de korrel: "Een wespennest" en "Ndongola oorzaak ruzie tussen Renard en Van Buyten"

door Redactie



Standard is geen leuke plaats om te vertoeven de laatste weken. Er komen verhalen over ruzie naar buiten en de resultaten zijn om te huilen. In Extra Time gingen ze hard door.

Acht matchen gewonnen op de 26 in alle competities. "Jankovic is er naartoe gegaan met de mening dat hij beter zou doen dan Ferrera", aldus Geert De Vlieger. "Hij is verantwoordelijk, samen met anderen natuurlijk. Hij had ook kunnen inschatten in welk wespennest hij terecht kwam. Als je denkt dan meer steun te krijgen van het bestuur, moet je er ook meer mee doen. Ik begrijp zijn keuze niet om er naartoe te gaan"

"Je kan slecht spelen, maar je mag je daar niet bij neerleggen, zeker niet bij Standard", vindt Marc Degryse. "Voor Van Buyten is het einde verhaal", gaat hij door. "Het zit nu verkeerd tussen Renard en Van Buyten. Ndongola is gekomen via Bayat en dat valt dan weer niet goed bij Van Buyten, die goed bevriend is met Christophe Henrotay."