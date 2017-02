Leko uit ongenoegen na verlies op Westerlo: "Op dit veld konden we niet voetballen"

Sint-Truiden vergat tegen Westerlo via Yohan Boli tot twee keer toe de score te openen en kreeg in de slotfase het deksel op de neus. Coach Ivan Leko hekelde achteraf de staat van het veld in het Kuipje.

Voor Westerlo was het een wedstrijd op leven en dood, maar ook STVV is mathematisch nog niet zeker van het behoud. "Westerlo heeft een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen gewonnen", liet Ivan Leko weten. "Het veld was jammer genoeg erg slecht, daar konden we niet op voetballen."

In de eerste helft hadden de Limburgers nochtans dé kans op de 0-1, maar Boli miste onbegrijpelijk. "Qua inzet en karakter waren alle elementen aanwezig, maar we hebben enkele open kansen gemist toen het nog 0-0 stond. We misten efficiëntie", weet de STVV-coach.