Africa Cup 2017: Kara en Kabananga in elftal van het toernooi, Kameroense spits verkozen tot beste speler

door Redactie



De Africa Cup zit erop. Kameroen werd de verrassende eindwinnaar en liefst drie spelers van de ploeg van Hugo Broos halen het 'Elftal van het Toernooi'. Ook Kara Mbodji en Junior Kabananga krijgen een plaatsje in de beste elf.

De Afrikaanse voetbalbond (CAF) heeft de belangrijkste spelers van de Africa Cup bekroond met een plekje in het elftal van de voorbije editie. De Kameroener Bassogog van het Deense Aalborg werd tot beste speler van het toernooi verkozen. In het elftal van het toernooi vinden we ook twee bekende spelers terug.

Kara Mbodji is gekozen als één van de beste drie verdedigers, de verdediger van Anderlecht bereikte met Senegal de kwartfinale. Junior Kabananga werd met zijn drie goals topschutter van de Africa Cup en bemachtigde zo een plaats in het elftal. De Congolees was tot juni 2015 nog te bewonderen bij Cercle Brugge, maar speelt nu in Kazachstan.

Elftal Africa Cup 2017

Doelman: Fabrice Ondoa (Kam/Sevilla II)

Verdedigers: Kara Mbodji (Sen/Anderlecht), Ahmed Hegazy (Egy/Al Ahly), Michael Ngadeu (Kam/Slavia Praag)

Middenvelders: Charles Kabore (BFa/Krasnodar), Daniel Amartey (Gha/Leicester), Bertrand Traore (BFa/Ajax), Christian Atsu (Gha/Newcastle United), Mohamed Salah (Egy/AS Roma)

Aanvallers: Christian Bassogog (Kam/AB Aalborg), Junior Kabananga (Con/Astana)