Het is weer koek en ei tussen Anderlecht en Kara, club beloont "zijn prestaties"

De clash tussen Anderlecht en Kara Mbodji is uitgebleven. Vooraleer de zaken op een peil gedreven werden waar geen terugkomen van was, hebben beide partijen een akkoord gevonden. De verdediger verlengde vandaag zijn contract.

Kara zat met de gemiste transfer in zijn maag, maar kreeg van Anderlecht bepaalde garanties als hij tot het einde van het seizoen zou blijven. Eén daarvan was een loonsopslag en ook de belofte dat er in de zomer actief meegeholpen zal worden aan een transfer naar de Premier League.

Vandaag kwamen ze tot een akkoord en tekende Kara zijn vernieuwd en verbeterd contract. "Dit is een grote blijk van respect. RSC Anderlecht heeft eerbied voor mijn prestaties en vertaalde dit in een verbeterd contract. Ik zal mij zoals altijd met hart en ziel inzetten om onze objectieven te bereiken”, aldus Kara zelf.

Eerst dreigde de situatie te escaleren. Kara wilde zijn knie zelfs laten opereren, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie zou komen. Dat wilde paars-wit ten alle koste vermijden en er werd voor deze uitweg gekozen.