Zorgt visumprobleem voor versnelling in doorstroming jeugdspeler? "Hij heeft al indruk gemaakt"

door Aernout Van Lindt

KV Kortrijk heeft met Ivanof en Pupe jeugd die er zit aan te komen

KV Kortrijk gaf in de hele heenronde geen enkele speelminuut aan spelers uit de eigen jeugdopleiding. Maar misschien dat daar - zeker met oog op en in play-off 2 toch nog wel verandering in kan komen. Want er zit wel degelijk jeugd aan te komen.