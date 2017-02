Teodorcyzk grootste uitdager voor Gouden Schoen? "Izquierdo? Die ken ik niet"

door Redactie



Lukasz Teodorczyk is niet echt bezig met de Gouden Schoen

Foto: © photonews

Lukasz Teodorczyk is één van de kanshebbers op de Gouden Schoen. Alhoewel hij slechts voor één stemronde in aanmerking komt zou hij de grootste uitdager kunnen zijn voor José Izquierdo. Maar zijn concurrent kennen? Nee, dat is niet het geval.