Beerschot-Wilrijk boos op ref: "Volledig van de pot gerukt"

door Redactie



Marc Brys vond de rode kaart voor Hernan Losada volledig onterecht

Beerschot-Wilrijk won zaterdag zijn twaalfde wedstrijd op rij en is freewheelend op weg naar de titel in de eerste amateurreeks. Toch zal het waarschijnlijk even zonder Hernan Losada moeten. Of zou het Bondsparket zijn uitsluiting genoeg vinden? Bij de Mannekes hopen ze er alvast op.