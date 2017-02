Het dieptepunt in tien jaar bij Zenit brengt Nicolas Lombaerts zowaar terug naar AA Gent: "Dat heb ik nooit begrepen"

door Redactie



Nicolas Lombaerts greep net als in de zomer ook tijdens de winter naast een transfer. En dus zal de Rode Duivel exact tien jaar bij Zenit, van 2007 tot 2017, gevoetbald hebben.

Bij de Russische grootmacht maakte Lombaerts veel mooie momenten mee, maar ook dieptepunten. Zijn grootste teleurstelling brengt hem zowaar terug naar de CL-wedstrijd van vorig seizoen tegen ex-club AA Gent.

"We hadden een unieke kans op een historische 18 op 18, op een extra premie ook", weet de verdediger nog goed in Fan!. "Dat André Villas-Boas daar niet zijn sterkste ploeg opstelde, dat vind ik een bittere teleurstelling. Dat heb ik nooit begrepen."

Finale UEFA Cup en Olympische Spelen

Een ander dieptepunt voor Lombaerts was zijn blessure na een assist tegen Villarreal in de toenmalige UEFA Cup. "Ik scheurde mijn kruisbanden én meniscus. Daardoor miste ik de finale van de UEFA Cup én de Olympische Spelen, wat uniek is voor een voetballer."