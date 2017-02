Straf, straffer... strakst strafst? Lukaku: "Ik heb geleerd uit mijn fouten"

door Redactie



Al lang zat het er aan te komen dat Romelu Lukaku eens helemaal ging ontploffen. De spits van Everton is geen grote prater, maar bewijst elk seizoen weer dat hij progressie maakt. Dit seizoen genoeg om topschutter van de Premier League te worden?

Maar daar wil hij nu niet aan denken. Hij heeft geleerd uit het verleden en van Roberto Martinez en Thierry Henry. "Ik leef nu meer van wedstrijd tot wedstrijd. Dat was de fout die ik vroeger maakte. Ik keek te ver vooruit. Ik weet hoe goed ik kan worden als speler. En ik ben bereid daar hard voor te werken. Ik zal me nooit wegsteken voor kritiek. Dat hoort bij onze job", zegt hij in HLN. "We worden betaald om te presteren. En dat wil ik gewoon doen."

Maar de statistieken van de robuuste aanvaller zijn indrukwekkend. in 357 officiële wedstrijden scoorde hij al 151 goals voor club en de Rode Duivels. En hij is op weg om topschutter aller tijden te worden van de nationale ploeg na zijn 11 goals in 14 wedstrijden in 2016.