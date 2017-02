Antwerp krijgt goed nieuws met oog op topper tegen Lierse

Royal Antwerp FC neemt het komende zaterdag op tegen Lierse. Dé topper van de speeldag, want Antwerp krijgt het bezoek van zijn eerste achtervolger. Goed nieuws ook voor de oudste club van ons land: Kevin Debaty mag in actie komen.

De doelman van The Great Old liep in de slotfase van de wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise tegen een bizarre rode kaart aan. Debaty wilde in blessuretijd vaart maken en gaf tegenstander Rajsel - die na buitenspel nog even met de bal bleef lopen - een duw. De scheids duwde Debaty prompt een rode kaart onder de neus, tot verbazing van de doelman.

"De beelden zijn duidelijk. Ik denk dat ik geen schorsing zal krijgen", vertelde Debaty na de match. De doelman kreeg gelijk, want het Bondsparket oordeelde maandagmiddag dat de uitsluiting volstaat voor de keeper van Antwerp. Debaty kan zaterdag tegen Lierse dan ook gewoon tussen de palen staan.