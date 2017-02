Achteraf bekeken toch een hÃ©Ã©l domme beslissing: "STVV wou Mertens niet"

Achteraf bekeken toch een héél domme beslissing: "STVV wou Mertens niet"

door Redactie



Dries Mertens lapte er gisteren nog eens drie bij en zit nu aan 16 goals in de Serie A. Daarmee is hij er ook topschutter. De 29-jarige Mertens neemt daarmee revanche op zoveel ploegen die 'hem te klein' vonden. Anderlecht was van die mening, maar ook... STVV.

Ex-scout Mark Hendrikx zegt dat hij Mertens genoeg heeft aanbevolen bij de Limburgers. "Indertijd ben ik Mertens vaak gaan bekijken en heb ik hem zelfs aanbevolen bij STVV. Ook de rapporten van de andere scouts waren heel positief. Hij speelde bij de Nederlandse tweedeklasser AGOVV en kon voor een relatief beperkt bedrag weggehaald worden. Bovendien was onze scoutingscel ervan overtuigd dat hij iemand was waaraan we in de toekomst nog een mooie winst op konden maken", zegt hij in HBvL.



Maar toch weigerden de mannen op Stayen. "Toenmalig algemeen directeur Sylvain Gielen blokkeerde de overgang omdat hij het geld niet wilde uitgeven of twijfelde. Jammer, want een jaar later vertrok hij naar Utrecht en werd hij snel onhaalbaar. Dat Mertens uiteindelijk dit niveau zou halen, hadden wij natuurlijk niet durven verwachten. Ik denk dat niemand dat had verwacht."