"Probeer een genie als Hazard niet te analyseren, hij denkt anders"

door Redactie



Thierry Henry heeft na een carrière als topspeler nu de luxe om met topvoetballers te werken bij de Rode Duivels. En hij weet hoe hij zelf was, dus weet hij ook hoe de grote jongens aan te pakken.

Henry meent dat je spelers als De Bruyne en Hazard gewoon gerust moet laten. "Spelers als Hazard, Kevin De Bruyne, maar ook Dries Mertens, vergis je niet, denken anders. Je moet niet proberen hun denken te analyseren. Dat lukt niet. Daarom doen ze ook dingen op het veld die je niet verwacht", aldus de assistent-bondscoach.

"Als het goed gaat, is iedereen content. Als het een verkeerde beslissing is, mokken de mensen. Het is moeilijk een genie te begrijpen. Iedereen heeft zijn eigen manier van doen. Eden zal niet veranderen."

Maturiteit

Wat concreet ontbreekt is misschien nog een grote referentiematch op een toernooi. Tegen Argentinië of Spanje bijvoorbeeld. Het verschil met Frankrijk? Maturiteit. Ik was jong, maar we hadden ook veel ervaren spelers. Hazard, De Bruyne of de Belgische verdedigers bereiken nu dat stadium."