Vazquez heeft een duidelijke mening: "Als ze eerlijk zijn, wint hij niet"

door Redactie



Victor Vazquez volgt het Belgische voetbal nog steeds op de voet, vooral Club Brugge dan. De voormalige kunstenaar van Jan Breydel ziet dan ook niemand anders dan iemand van blauw-zwart de Gouden Schoen winnen.

En hij hoopt alvast dat het niet Teodorczyk wordt. "Het zou kunnen, maar als mensen eerlijk en slim gestemd hebben, dan is het toch op iemand van Club. Oké dat die Pool veel gescoord heeft in de tweede ronde en Anderlecht zo veel punten bezorgd heeft, maar over het hele jaar was Izquierdo stukken beter. Ook Vormer zou het verdienen, maar José op basis van zijn ongelooflijke acties en knappe doelpunten misschien wel meer dan Ruud", zegt hij in HLN.

"Ik ben niet verbaasd dat Vormer nu zo presteert, want toen ik er nog rondliep, was Ruud al een van de beste spelers. Hij is ondertussen alleen maar beter geworden. Ik ben blij voor hem. Omdat ik het een geweldige persoon vind en vanwege zijn toewijding. Hij werkt elke dag opnieuw keihard."