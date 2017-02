Buyens opgelucht na zege: "We hebben zeker nog drie Ã Â vier punten nodig"

Buyens opgelucht na zege: "We hebben zeker nog drie à vier punten nodig"

Westerlo had het in de eerste helft niet onder de markt tegen STVV, maar kon zegevieren na een schitterende dribbel en dito doelpunt van Acolatse. Yoni Buyens weet dat Westerlo nog enkele punten nodig heeft in het komende zware vijfluik.

SVV had via Boli twee uitstekende kansen om op voorsprong te komen. "We kwamen enkele keren goed weg met die bal op de paal, maar in de tweede helft hebben we toch weinig weggegeven", aldus Buyens. "We zijn een aantal keer gevaarlijk geweest en we waren toch de enige dreigende ploeg na de rust."

Het veld in Westerlo was een bepalende factor voor het geleverde spel. "Op het veld is het heel moeilijk om over de grond te combineren en in één tijd te spelen. Het is de bedoeling om niks weg te geven en die bal moet één keer goed vallen. Als we punten pakken, hoor je mij niet klagen."

"Wat Elton doet bij die goal, dat is ongelofelijk"

Acolatse zorgde met een flits tien minuten voor tijd voor het enige doelpunt van de match. Maar verder was de vleugelspeler vrij onzichtbaar. "Wat Elton doet bij die goal, dat is ongelofelijk", zegt Buyens. "Als hij dat elke week doet en we pakken de drie punten, dan ga ik daar niet over mopperen."

Westerlo heeft een gouden zaak gedaan na de drie punten. "Samen met Waasland-Beveren zijn we de winnaar van het weekend. Maar we zijn er nog niet. Hierna volgen nog allemaal ploegen die meedoen voor play-off 1. We hebben zeker nog drie à vier punten nodig om echt zeker te zijn van het behoud."