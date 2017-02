Zanger Davy Gilles (De Romeo's) over zijn unieke band met Timmy Simons: "We gingen samen een dancing uitbaten"

Zanger Davy Gilles en Timmy Simons waren vroeger jeugdvrienden

Timmy Simons is niet meer weg te denken bij Club Brugge, maar ooit was hij nog een doodnormale jongen uit Rillaar. In zijn jeugdjaren trok de middenvelder op met Davy Gilles, zanger van schlagerfenomeen De Romeo's.